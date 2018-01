Actualidade

O grupo Ocidental do arquipélago dos Açores está hoje sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva, por vezes forte, entre as 03:00 e as 21:00, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

É ainda esperada uma superfície frontal fria, com deslocamento lento para leste/nordeste, que deverá agravar o estado do tempo nas ilhas das Flores e do Corvo.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de quatro, é emitido pelo IPMA sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.