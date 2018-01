Actualidade

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) recebeu 1.642 reclamações sobre compras feita pela internet em 2017, numa média de quatro queixas por dia, número que sobe para 8.538 no caso da rede social Portal da Queixa.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, a Deco explica que estas 1.642 reclamações incidem sobre questões como a "não entrega dos bens encomendados e pagos", as "entregas muito atrasadas dos bens encomendados e pagos", a falta de informações sobre artigos fora de 'stock' e ainda as "dificuldades em acionar em garantia do produto".

Segundo esta associação, as queixas devem-se, essencialmente, às compras de telemóveis, computadores e acessórios eletrónicos, mas também vestuário e acessórios de moda, abrangendo "diversas as entidades".