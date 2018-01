Actualidade

O filme "A forma da água", do realizador mexicano Guillermo del Toro, ganhou o prémio Darryl F. Zanuck para melhor filme do ano, o galardão máximo do Sindicato de Produtores de Hollywood (PGA, Producers Guild of America).

O prémio foi atribuído a Guillermo del Toro e ao seu colega e co-produtor Miles Dale.

O filme dirigido pelo cineasta de Guadalajara, e coproduzido pelo seu colega Miles Dale, impôs-se assim, nessa categoria, a filmes como "Amor de improviso" ("The Big Sick"), "Chama-me pelo teu nome" ("Call Me by Your Name"), "Dunkirk", "Foge" (Get Out"), "Eu, Tonya" ("I, Tonya"), "Lady Bird", "Jogo da alta roda" (Molly's Game"), "The Post", "Três cartazes à beira da estrada" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") e "Mulher-Maravilha" ("Wonder Woman").