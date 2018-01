Actualidade

O presidente da Câmara da Madalena, na ilha do Pico, defende que, "até por razões psicológicas", é importante para as pessoas que o barco da Atlânticoline que encalhou no primeiro sábado do ano seja removido "o mais rápido possível".

"Até por questões psicológicas convém que efetivamente o barco seja removido, declarou José António Soares (PSD), autarca açoriano do concelho da Madalena, na ilha do Pico, falando à agência Lusa quando fazem duas semanas do encalhar do "Mestre Simão".

Nesta fase, assinala o presidente da autarquia de Madalena, "importa que seja feita a remoção" do barco ou surja "qualquer outra solução" para que o "Mestre Simão" possa sair da água "e facilitar tudo o resto".