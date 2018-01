Actualidade

Luís Freitas fazia o percurso entre o Faial e o Pico, nos Açores, no primeiro sábado do ano quando o "Mestre Simão" encalhou. Só depois de ouvir gritos e ver os marinheiros a correr percebeu que algo estava errado.

"Começámos a vestir os coletes, a descalçar os sapatos, houve ali uns momentos de pânico", mas "a operação de socorro foi muito organizada", tendo as autoridades levado "no máximo uns 20 minutos" entre o encalhar do barco e a saída em segurança dos 61 passageiros.

Luís, 32 anos, seguia no primeiro barco da manhã de sábado da Atlânticoline e deslocava-se para a Gruta das Torres, no Pico, onde é guia turístico e acompanha os visitantes no explorar do tubo lávico.