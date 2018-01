Actualidade

O treinador português Marco Silva deixou o comando técnico do Watford, anunciou o 10.º classificado da Liga inglesa de futebol no seu sítio na Internet.

"Foi uma decisão difícil e não foi tomada de ânimo leve. O clube está convencido de que a contratação de Marco Silva foi a correta e não fosse a abordagem indesejada de um rival da 'Premier League', continuaríamos a prosperar sob o seu comando", lê-se no comunicado do clube.

O clube dos arredores de Londres, que somou no sábado o quarto jogo sem vencer no campeonato, ao perder no terreno do Leicester (2-0), refere que o interesse de outro emblema foi o "catalisador" desta situação, acrescentando que, desde então, houve uma "deterioração significativa na concentração e nos resultados, comprometendo o futuro do Watford a longo prazo".