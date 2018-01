Actualidade

Cinema, teatro, artes visuais, exposições, colóquios, debates dominam o programa de nove instituições culturais francesas para a celebração do Maio de 68, que começa este mês e vai ter "centro nevrálgico" no Centro Georges Pompidou, em Paris.

O programa envolve a Universidade Paris Nanterre, onde tudo começou, em 22 de março de 1968, com a ocupação do 'campus' por uma centena de estudantes, o Théâtre des Amandiers, nesta localidade da área urbana de Paris, Le Palais de Tokyo, o "templo da arte contemporânea", a Cidade da Arquitetura e do Património, a Escola Superior de Belas-Artes, os Arquivos Nacionais, a Biblioteca Nacional de França, a Cinemateca Francesa e o Centro Georges Pompidou, "instituição cultural que o maio de 1968 prefigura", apresentado como "centro nevrálgico" da celebração.

As nove instituições têm por objetivo ir à origem do movimento político e social, que partiu das universidades e chegou ao operariado, analisar o seu legado e a sua vigência na atualidade, sem cedências à nostalgia, como declarou o presidente do Centro Pompidou, Serge Lasvignes, na apresentação do programa, na passada quinta-feira.