Actualidade

O homem condenado há 20 anos por causar uma morte com um very-light foi detido no sábado pela PSP no Estádio da Luz, onde estava proibido de entrar na sequência de uma condenação por posse de material pirotécnico.

Este adepto de futebol foi preso pela PSP no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que a detenção ocorreu às 16:00 de 20 de janeiro, no âmbito do policiamento ao jogo entre o Benfica e o Chaves, decorrido no Estádio da Luz.