Actualidade

Um piquenique musical duplicou hoje a população da aldeia de Monforte da Beira, Castelo Branco, juntando grupos de todo o país para preservar as tradições portuguesas no projeto "À Nossa Beira".

Maria Gertrudes Garcia veio de Viana do Alentejo, juntamente com mais 16 elementos do Grupo Coral Feminino Etnográfico "Paz e Unidade" de Alcáçovas, trouxeram o cante alentejano até Monforte da Beira: "Soubemos desta iniciativa através da página do Facebook do projeto "A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria. É a primeira vez que cá estamos, com o cante alentejano".

À volta de mesas corridas, onde os petiscos não faltavam, os 16 elementos do grupo entoaram algumas músicas tradicionais alentejanas.