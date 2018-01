Taça da Liga

FC Porto e Sporting protagonizam na quarta-feira a meia-final mais antecipada da Taça da Liga de futebol, e os treinadores Sérgio Conceição e Jorge Jesus ambicionam vencer pela primeira vez o troféu pelos respetivos clubes.

Em entrevista ao sítio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na Internet, os dois técnicos assumem a expetativa de entrar a ganhar no 'clássico', que se vai realizar em Braga e depois prosseguir a festa na final, frente ao vencedor do jogo entre Vitória de Setúbal e Oliveirense.

"As expetativas são as melhores, de conseguir passar a meia-final com o Sporting e depois disputar a final. É uma competição e um título que queremos ganhar. Desde o início demonstrámos muita seriedade e muita ambição nesta competição e vamos disputar esta 'final four' da melhor forma possível para conseguir este título", afirmou Sérgio Conceição.