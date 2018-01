Actualidade

A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que a Perspetiva de Evolução para a análise da qualidade do crédito soberano dos países da África subsariana é negativa devido a riscos de instabilidade política e por razões económicas.

"A nossa Perspetiva de Evolução da qualidade do crédito na África subsariana em 2018 continua Negativa no geral, refletindo a nossa expectativa sobre as condições fundamentais que vão ditar a qualidade do crédito nos próximos 12 a 18 meses", escrevem os analistas numa nota sobre os 'ratings' nesta região, que inclui os lusófonos Angola, Moçambique e Guiné Equatorial.

Na nota enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, a Moody's diz que "o 'outlook' negativo é sustentado na recuperação frágil e no crescimento económico abaixo do potencial, que também influencia as perspetivas para a consolidação orçamental e a estabilização da dívida".