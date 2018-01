Actualidade

Terrorismo, imigração e o estatuto de Jerusalém foram as questões que marcaram a reunião dos chefes da diplomacia do grupo "Diálogo 5+5" para o Mediterrâneo que decorreu hoje em Argel (Argélia) e que contou com a presença de Portugal.

A representar Portugal neste fórum esteve o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Na declaração final do encontro, os ministros criticaram, em termos fortes, a recente decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e de transferir a embaixada norte-americana, atualmente instalada em Telavive.