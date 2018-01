Actualidade

O Paços de Ferreira, que estreou hoje o treinador João Henriques, venceu por 2-0 no terreno do Desportivo das Aves, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Miguel Vieira, aos sete minutos, e Bruno Moreira, aos 88, marcaram os golos da vitória do Paços de Ferreira, que não vencia há oito jogos no campeonato e subiu ao 14.º lugar, com os mesmos 18 pontos do Portimonense.

O Desportivo das Aves somou o sexto encontro sem vencer - cinco derrotas e um empate - e ocupa o 16.º e antepenúltimo posto, com 14 pontos, tal como o Vitória de Setúbal, 17.º e penúltimo.