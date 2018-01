Actualidade

O Rio Ave consolidou hoje o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Boavista, por 2-0, em jogo da 19.ª jornada.

Em Vila do Conde, o avançado Guedes, aos 14 minutos, e o lateral Yuri Ribeiro, aos 90+2, marcaram os golos dos vila-condenses.

O Rio Ave passou a somar 33 pontos, a sete do Sporting de Braga e mais quatro do que o Marítimo, sete do que o Desportivo de Chaves e nove do que o Boavista, que se mantém no oitavo lugar.