Actualidade

O FC Porto anunciou hoje a chegada de Paulinho para reforçar o plantel de futebol, chegando por empréstimo do Portimonense até ao final da época.

O jogador brasileiro, de 23 anos, que alinhava na equipa algarvia, é o segundo reforço confirmado para Sérgio Conceição no mercado de inverno, depois do avançado Majeed Waris, que chegou aos 'dragões' por empréstimo do Lorient.

Paulinho ingressa no FC Porto, depois de ter marcado três golos em 22 jogos oficiais ao serviço do Portimonense na primeira metade da presente temporada.