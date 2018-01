Actualidade

O primeiro-ministro português, António Costa, saudou hoje as conversações para a formação de um Governo na Alemanha que possa criar "novas oportunidades para o progresso e a mudança na Europa", argumentando que é necessário um novo ímpeto progressista.

"Os recentes resultados das conversações para a formação de um Governo na Alemanha são um sinal forte, encorajando todos aqueles que têm trabalhado para uma Europa social unida, democrática e próspera. Aguardo com expectativa que seja formado, nesta base, um Governo na Alemanha, criando novas oportunidades para o progresso e a mudança na Europa", escreveu António Costa num artigo publicado no jornal New Westfälische.

O primeiro-ministro português considera que é necessário "um novo e forte ímpeto para uma Europa progressista".