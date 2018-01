Actualidade

O Senado norte-americano vai prosseguir as negociações sobre um orçamento provisório, prevendo-se para hoje a votação de um eventual acordo que permita reabrir a administração federal, encerrada parcialmente durante o fim-de-semana após o chumbo de um orçamento.

Perante a ausência de acordo entre eleitos republicanos e democratas para a votação, que esteve prevista para domingo, o líder da maioria no Senato, o republicano Mitch McConnell, anunciou no domingo à noite que as negociações serão retomadas esta segunda-feira.

A votação está agora agendada para o meio-dia de hoje.