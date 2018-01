Marcelo/2 anos

A líder parlamentar de "Os Verdes" sublinhou o respeito mútuo entre a Presidência da República e o parlamento, mas condenou "casos de precipitação clara" de Marcelo Rebelo de Sousa, ao analisar os seus dois anos de mandato.

Heloísa Apolónia, em declarações à Lusa, avaliou que, "regra geral, na relação da Presidência da República com a Assembleia da República, dois órgãos de soberania, o Presidente tem pautado essa relação pelo respeito e, reciprocamente, por parte da Assembleia da República".

"De todo o modo, já se evidenciaram alguns casos de precipitação clara do Presidente da República quando, por exemplo, a propósito dos fogos florestais [junho e outubro] e do drama que o país viveu, sugeriu aos deputados que se pusessem no terreno quando já estavam no terreno - falo pelo grupo parlamentar de 'Os Verdes'", descreveu.