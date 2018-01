Marcelo/2 anos

O bloquista José Manuel Pureza definiu o Presidente da República como um "homem da imagem", lamentando a sua orientação focada no centro do espetro político, ao fazer o balanço de dois anos desde as eleições presidenciais.

"As circunstâncias são, naturalmente, diferentes. O facto de ter acontecido no país o conjunto de circunstâncias tão dramáticas que aconteceu propiciou um exercício do seu mandato de proximidade muito mais intenso, mais visível, mais flagrante. Marcelo Rebelo de Sousa é um homem da imagem, sempre foi, portanto exerceu o seu mandato nessa perspetiva", afirmou o vice-presidente do parlamento sobre as intervenções públicas do chefe de Estado, nomeadamente nas tragédias dos fogos florestais de junho e outubro, por comparação com o ano anterior (2016).

Em declarações à Lusa, o dirigente do BE afirmou que Rebelo de Sousa "é assim, não há nada que não seja totalmente refletido e totalmente espontâneo ao mesmo tempo" e "as duas coisas misturam-se de forma invulgar até".