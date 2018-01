Marcelo/2 anos

O líder parlamentar do PSD defende que o Presidente da República demonstrou que estava "muito preparado" para as funções que tem exercido com "garantia de imparcialidade", destacando a sua atuação perante os incêndios de 2017.

Em declarações à Lusa, Hugo Soares considerou "inevitável que se note o comportamento e postura" de Marcelo Rebelo de Sousa nas tragédias dos incêndios de julho e outubro do ano passado.

"A forma como foi rápido e lesto a perceber qual era o sentimento do país e a exteriorizá-lo e estar junto e próximo das pessoas e a forma como exigiu ao Governo, que nem assim cumpriu, que garantisse o ressarcimento daquelas pessoas, uma atuação rápida e próxima para reparar ou minorar os danos, os prejuízos e as perdas daquelas populações, parece-me que é a nota de desataque do mandato", salientou.