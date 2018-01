Actualidade

O novo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, estreia-se hoje na condução das reuniões dos ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas, após encontros com os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, e da Comissão, Jean-Claude Juncker.

Cerca de uma semana após ter tomado posse, recebendo o testemunho do seu antecessor, Jeroen Dijsselbloem, Centeno presidirá hoje à tarde à sua primeira reunião do Eurogrupo, que tem como ponto forte em agenda o programa de assistência à Grécia, mas também as conclusões da mais recente missão de vigilância pós-programa a Portugal, a sétima, realizada entre 28 de novembro e 06 de dezembro de 2017.

Antes da reunião do fórum informal de ministros das Finanças da área do euro, Centeno deslocar-se-á, de manhã, às sedes do Conselho e da Comissão, para encontros com Tusk e Juncker, os primeiros desde a sua eleição para a presidência do Eurogrupo, em dezembro passado.