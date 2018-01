Actualidade

Um grupo de partidos da Guiné-Bissau, até aqui no governo do país, insurgiu-se hoje contra a forma de mediação da Comunidade Económica de Países da Africa Ocidental (CEDEAO), que pedem que seja isenta e imparcial.

O grupo é constituído pelo Partido da Renovação Social (PRS), segundo mais votado nas últimas eleições legislativas, um coletivo de 18 partidos sem assento no Parlamento, deputados de dois partidos com assento no hemiciclo e ainda pelos parlamentares expulsos do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Em conferência de imprensa e falando em nome do grupo, Fernando Vaz, líder da União Patriótica Guineense (UPG, extraparlamentar) e ministro do Turismo no Governo demissionário, apelou à CEDEAO "que seja isenta e imparcial" na condução da mediação da crise política na Guiné-Bissau.