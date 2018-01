Actualidade

O antigo primeiro-ministro guineense Carlos Gomes Júnior, regressado ao país na última quinta-feira, depois de cinco anos a residir em Portugal, não poderá participar no congresso do partido que liderou durante 12 anos, disse hoje o porta-voz do PAIGC.

João Bernardo Vieira indicou que, a luz dos estatutos do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Carlos Gomes Júnior "não tem como ir ao congresso, enquanto delegado".

O porta-voz do PAIGC salientou que os atuais estatutos do partido são os que vigoram desde quando Gomes Júnior era líder, pelo que, disse, este "os conhece perfeitamente".