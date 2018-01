Actualidade

O defesa Lionn, futebolista do Rio Ave, já teve hoje alta hospitalar, depois de ter passado a noite no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, devido a uma concussão cerebral.

Numa nota publicada no sítio do clube de Vila do Conde, foi explicado que o atleta "realizou uma TAC (Tomografia Axial Computadorizada), tendo ficado em observação durante a noite", mas hoje "já teve alta hospitalar, encontrando-se em repouso em sua casa, onde deverá permanecer até terça-feira, devidamente acompanhado pelos serviços clínicos do Rio Ave".

Lionn lesionou-se no jogo de domingo, frente ao Boavista, da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa disputa de bola, aos 50 minutos, após um choque de cabeças, fortuito, com o jogador dos 'axadrezados' Talocha, recebendo, durante alguns minutos, assistência médica no relvado.