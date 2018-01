Actualidade

O advogado António Arnaut salientou hoje o trabalho desenvolvido pela Associação Dignitude, da qual é um dos fundadores, que, em menos de dois anos, implementou um programa de distribuição gratuita de medicamentos que já beneficiou 4.000 pessoas carenciadas.

"A associação ainda não tem dois anos e já tem uma ação social muito meritória, cumprindo os objetivos a que se propôs, que era fornecer medicamentos às pessoas mais carenciadas, mediante um inquérito rigoroso, discreto, e servindo-se também da rede de farmácias e de outras instituições", disse o responsável à agência Lusa.

António Arnaut, considerado o "pai" do Serviço Nacional de Saúde (SNS), por ter procedido à sua criação quando era ministro dos Assuntos Sociais, em 1979, salientou que "4.000 cidadãos no país, continente e ilhas são beneficiários da ação" da Dignitude, através do Programa Abem, rede solidária do medicamento, que "procura ajudar os que mais precisam".