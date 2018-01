PSD

O presidente eleito do PSD, Rui Rio, reuniu-se hoje com o líder do grupo parlamentar, Hugo Soares, tendo concordado que a direção da bancada na Assembleia da República deve manter-se "na plenitude das suas funções" até ao Congresso.

"O presidente eleito do PSD transmitiu ao líder da bancada parlamentar que é da sua vontade garantir a estabilidade e a capacidade de intervenção do grupo parlamentar, desejando, por isso, que se consiga evitar qualquer foco de agitação, decorrente do período de transição de liderança que se está a viver até meados do próximo mês de fevereiro", lê-se numa nota do gabinete de Rui Rio.

Nesse sentido, "e também porque até lá o líder do partido é, por direito próprio, Pedro Passos Coelho, Rui Rio entende que a atual direção da bancada se deve manter na plenitude das suas funções até ao próximo Congresso Nacional, remetendo-se apenas para essa altura a necessária análise política da questão", sustenta-se na nota oficial.