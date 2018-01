Actualidade

Os preços das casas em Portugal devem crescer em 2018 e 2019, em torno de 5% por ano, prevê a agência de notação financeira Fitch no relatório divulgado hoje sobre tendências do mercado de habitação.

A moderação do crescimento é justificada pela oferta limitada de imóveis e pela procura mais confiante, sustentadas por um melhor contexto macroeconómico.

As subidas acima da média devem ocorrer em cidades maiores como Lisboa e Porto, assim como na região do Algarve, "locais com mercados de trabalho mais fortes do que outras regiões e que são influenciados por investidores imobiliários corporativos que visam capitalizar as oportunidades de mercado".