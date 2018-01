Actualidade

A hoteleira e concesionária de casinos Wynn Resorts anunciou hoje um aumento de 30% nas receitas do último trimestre do ano passado, para 1,70 mil milhões de dólares, com as operações em Macau a anularem as perdas de Las Vegas.

Em comunicado, a empresa com casinos em Macau e Las Vegas diz que a subida nas receitas chegou quase a 389 milhões de dólares face ao mesmo período de 2016.

De acordo com a Wynn Resorts, o aumento das receitas em Macau, na ordem dos 400 milhões de dólares, conseguiu anular confortavelmente a descida de 6,2 milhões de dólares nas operações em Las Vegas.