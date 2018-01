Actualidade

O futebolista brasileiro Paulinho, emprestado pelo Portimonense até final da época, cumpriu hoje o primeiro treino no FC Porto, que prepara a meia-final da Taça da Liga, com o Sporting, na quarta-feira.

Depois da estreia no domingo do também reforço Majeed Waris, hoje foi o dia da estreia de Paulinho, com o médio brasileiro e restante plantel a terem a visita de crianças de um colégio da cidade do Porto.

Paulinho ingressa no FC Porto, depois de ter marcado três golos em 22 jogos oficiais ao serviço do Portimonense na primeira metade da presente temporada.