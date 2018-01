Actualidade

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, escusou-se hoje a comentar a possibilidade de o Governo angolano encerrar embaixadas em Portugal, recordando que essa é uma decisão soberana de cada Estado.

"Tenho a dizer sobre isso que a organização, localização e a dimensão da rede diplomática e consular é um atributo único e soberano de cada estado. Dou um exemplo: no decurso do nosso período mais difícil do programa de ajustamento, fechamos e suspendemos várias embaixadas e consulados", sublinhou Augusto Santos Silva.

Em conferência de imprensa, após a reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas, o governante escusou-se a comentar "uma decisão que é uma decisão soberana do estado angolano", que Portugal percebe, por, em vários momentos da sua história recente, ter procedido ao redimensionamento da rede diplomática.