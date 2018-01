Actualidade

Cerca de 160 viaturas Audi poderão ter que alterar o 'software' dos seus motores nas oficinas portuguesas, na sequência de uma decisão da autoridade de transporte alemã (KBA) e à qual a marca de automóveis do grupo Volkswagen está a responder.

À agência Lusa, Ricardo Tomaz, diretor de Marketing Estratégico e Relações Externas da SIVA, representante da marca Audi em Portugal, explicou haver um trabalho "em permanência com as autoridades de transporte alemãs (KBA) no sentido de realizar inspeções sistemáticas aos seus motores com vista a detetar eventuais irregularidades".

"O KBA decidiu que o 'software' de alguns motores V6 TDI devia ser modificado, pelo que a Audi vai rever e testar o 'software' de gestão destes motores e submetê-lo ao KBA para aprovação", acrescentou a mesma fonte, referindo que quando houver aprovação os clientes serão informados.