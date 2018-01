Actualidade

O Ascensor da Nazaré transportou em 2017 mais de 946 mil pessoas, indicou hoje a autarquia, que atribui esta procura ao crescimento do turismo gerado pela inclusão da praia do Norte no calendário internacional de desporto de mar.

A estatística do Ascensor revela que "946.566 pessoas usaram este meio de transporte em 2017, o que representa uma evolução face a 2016, ano em que 897 mil fizeram uso da ligação por cabo entre a Praia e o Sítio da Nazaré", divulgou hoje a Câmara da Nazaré.

Ao crescimento do número de passageiros do Ascensor juntou-se, em 2017, o aumento de visitas ao Forte de S. Miguel, com 174 mil pessoas a deslocarem-se ao local, quando, em 2016, o monumento tinha recebido 121.374 visitantes.