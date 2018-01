Actualidade

A nova Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Luísa Guimarães, e a nova Subinspetora-Geral, Fernanda Campos, iniciaram hoje funções, tendo sido nomeadas em regime de substituição até ser concluído o procedimento concursal em curso.

De acordo com um comunicado da ACT, a nova equipa dirigente foi nomeada "no seguimento da cessação de funções dos membros da anterior direção da Autoridade para as Condições de Trabalho", mas estão em regime de substituição até à conclusão do procedimento concursal pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

A nova Inspetora-Geral substituiu o inspetor Pedro Pimenta Braz, que foi suspenso no dia 10 de janeiro em resultado de um processo disciplinar, embora terminasse a comissão de serviço no dia 21 deste mês.