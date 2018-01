Actualidade

O Manchester United anunciou hoje a contratação do internacional chileno Aléxis Sanchez ao Arsenal, no âmbito da qual o futebolista arménio e médio dos 'red devils', Henrikh Mkhitaryan, se transfere para os 'gunners'.

"Estou contente por me juntar ao maior clube do mundo. Passei três anos e meio maravilhosos no Arsenal. Guardo boas memórias desse grande clube e dos seus adeptos, mas a oportunidade de jogar num estádio histórico e trabalhar com José Mourinho era algo ao qual eu não podia recusar", disse Aléxis Sanchez, após se vincular contratualmente ao Manchester United, em declarações ao 'site' do clube.

O internacional chileno mostrou-se "orgulhoso" por ser o primeiro futebolista chileno a jogar na primeira equipa do Manchester United e confessou a sua expectativa em mostrar aos adeptos do clube espalhados por todo o mundo a razão de ser do clube o ter contratado.