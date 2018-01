CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO PRIMEIRO E NO SEXTO PARÁGRAFOS DE QUE O MINISTRO SE REFERIA À POSSIBILIDADE DE O GOVERNO ANGOLANO ENCERRAR CONSULADOS E NÃO EMBAIXADAS EM PORTUGAL)

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, escusou-se hoje a comentar a possibilidade de o Governo angolano encerrar consulados em Portugal, recordando que essa é uma decisão soberana de cada Estado.