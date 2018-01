Actualidade

O novo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, anunciou hoje "boas notícias" sobre a Grécia, com o acordo político alcançado sobre a terceira revisão do programa de assistência em curso, o que permitirá um novo desembolso já no próximo mês.

"Sobre a Grécia há boas notícias. Alcançámos um acordo político sobre a terceira revisão do programa do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). Saudámos a adoção de quase todas as ações prévias e mandatámos o grupo de trabalho do Eurogrupo para verificar a conclusão das restantes nas próximas semanas", apontou, em inglês, Centeno.

Acompanhado do comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, e do diretor do MEE), Klaus Regling, na sua primeira conferência de imprensa na condição de presidente do Eurogrupo, Centeno considerou que o sucesso da terceira revisão "reflete o enorme esforço e a excelente cooperação entre o governo grego e as instituições" e permitirá, uma vez concluídas as restantes medidas acordadas com Antenas, um novo desembolso que ascenderá a 6,7 mil milhões de euros.