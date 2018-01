Actualidade

O Governo vai colocar 1,7 milhões de metros cúbicos de madeira das matas nacionais do litoral em hasta pública nos próximos seis meses, anunciou hoje o presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Durante a apresentação da estratégia de recuperação do Pinhal de Leiria, que decorreu na Marinha Grande, o presidente do ICNF, Rogério Rodrigues, revelou que irão iniciar-se os procedimentos de alienação de "cerca de 1,1 milhões de metros cúbicos de madeira de serração, acima de 20 centímetros de diâmetro, e cerca de 600 mil metros cúbicos de madeira de trituração" das "sete grandes matas nacionais do litoral".

Estão previstos 11 talhões de madeira de trituração e quatro a seis talhões de madeira de serração, "precisamente para possibilitar um volume de negócios mais apetecível", isto "em articulação com as medidas do Governo quer ao nível dos parques de madeira, quer, inclusivamente, outras iniciativas que possibilitem ao setor privado ter condições para ir ao mercado com alguma vantagem".