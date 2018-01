Altice/Media Capital

A empresa de telecomunicações Altice informou hoje estar a ser alvo de uma "investigação aprofundada" por parte da Autoridade da Concorrência (AdC), devido à sua proposta de compra do grupo Media Capital, e classificou este procedimento como "comum".

Em comunicado, a Altice dá conta da "decisão preliminar da AdC em iniciar uma investigação aprofundada", assegurando, contudo, que este procedimento "é comum em transações envolvendo laços comerciais significativos entre as partes, como no caso em apreço [proposta de compra do grupo Media Capital".

Quando as operações de concentração suscitam dúvidas à AdC, esta entidade decide passar a uma investigação aprofundada, dando depois 10 dias às partes envolvidas para se pronunciarem em sede de audiência.