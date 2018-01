Actualidade

Uma mulher de 57 anos morreu hoje no Hospital do Funchal, sendo a segunda vítima mortal dos sete utentes que foram internados naquela unidade com o vírus da gripe A, informou o Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM).

Numa nota hoje divulgada, o SESARAM confirma que se registaram sete internamentos devido a este vírus, tendo a primeira morte, uma mulher com 59 anos, ocorrido a 13 de janeiro.

Hoje, morreu mais uma mulher na "sequência do agravamento do estado clínico", sendo uma doente com "comorbilidade [presença de duas ou mais doenças] associada, o que dificultou todo o processo de recuperação", adianta a mesma informação.