Actualidade

A bolsa nova-iorquina, aliviada pelo compromisso orçamental entre democratas e republicanos, que acabou com o encerramento parcial do governo federal, encerrou hoje com os seus três índices maios emblemáticos a estabelecerem novos recordes.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average apreciou-se 0,55%, para os 26.214,60 pontos. O Nasdaq valorizou 0,98%, para as 7.408,03 unidades, e o S&P500 avançou 0,81%, para as 2.832,97.

Esta foi a oitava vez desde o início do ano que estes três índices estabelecem recordes em simultâneo.