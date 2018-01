Actualidade

O Senado dos EUA aprovou hoje o texto de financiamento temporário do orçamento federal, que deve acabar com três dias de paralisia parcial do Governo federal, o designado 'shutdown'.

Esta medida, que assegura o financiamento das operações do Estado até 08 de fevereiro, foi adotada por uma larga maioria de 81 votos a favor e 18 contra.

Antes, os senadores democratas tinham chegado a acordo sobre esta questão com a maioria republicana.