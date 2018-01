Actualidade

O presidente do parlamento alertou hoje para o risco da autossatisfação no PS com os resultados do Governo e avisou que "não basta um bom ciclo económico para garantir a solidez política de uma governação".

Este foi um dos alertas deixados por Ferro Rodrigues no discurso aos deputados socialistas, onde esteve ao lado do secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, no jantar das jornadas parlamentares, em Coimbra, em que defendeu reformas estruturais e opções inadiáveis".

Num discurso aos deputados, Ferro disse ser necessário manter os "compromissos internos" com as "exigências internacionais" na União Europeia e alertou que o sentido de exigência dos portugueses "só vai aumentar", não bastam os resultados económicos para se ter sucesso.