O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, disse, na segunda-feira, que o clube enfrentará quem quer que seja para que "o desporto português deixe de viver na tirania que o sufoca há décadas".

No discurso efetuado no Theatro Circo, em Braga, onde decorreu a Gala Legião de Ouro, comemorativa do 97.º aniversário do clube, António Salvador apelou ao apoio dos adeptos e prometeu que "não se desviará de uma única batalha".

"Enfrentaremos quem tivermos de enfrentar para que o desporto português deixe de viver na tirania que o sufoca há décadas", disse.