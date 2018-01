Actualidade

Mais de uma dezena de operacionais combatem desde as 06:13 um incêndio num armazém agrícola em Corticois, freguesia de Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Uma fonte do CDOS de Santarém adiantou à Lusa que o incêndio deflagrou às 06:13 e que, às 06:45, ainda estavam a ser deslocados meios para o local.

"Trata-se de um armazém de produtos agrícolas. Desconhece-se ainda se há vítimas", disse a mesma fonte.