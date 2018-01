Actualidade

Carteiras danificadas, chão esburacado, uma infraestrutura a carecer de reabilitação e brigas entre alunos por uma carteira é o cenário da escola primária 1126, no distrito urbano do Sambizanga, centro de Luanda, com professores a lamentarem o cenário.

A duas semanas do início das aulas, os professores daquela escola preveem que 2018 será um ano com as mesmas dificuldades dos anteriores, entre a aflição diária dos alunos, devido, desde logo, à falta carteiras.

"A situação é a falta de carteiras, precisamos de uma boa pintura, salas degradadas, carteiras partidas. Estamos mesmo a necessitar, está mal, os alunos não conseguem sentar-se e passam mal durante as aulas", contou à Lusa a professora Ludmila Feijó Rodrigues.