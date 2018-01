Actualidade

A atriz, declamadora e pedagoga Germana Tânger, 98 anos, que levou a "Ode Marítima" de Álvaro de Campos para cena, em 1959, morreu na segunda-feira à noite, em Lisboa, disse hoje à Lusa fonte da família.

Germana Tânger, atriz, encenadora, declamadora, destacou-se na divulgação da poesia e na arte de a dizer, que lecionou durante 25 anos no Conservatório Nacional.

Nasceu em Lisboa, em 16 de janeiro de 1920, estudou no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, e na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo feito parte do respetivo grupo de teatro, fundado por Manuel Tânger, investigador, professor universitário, com quem viria a casar-se.