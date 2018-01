Actualidade

Pelo menos 17 pessoas morreram desde setembro nas províncias angolanas do Bié, Huambo e Benguela, em consequência da época de chuvas, disse hoje o comandante da Proteção Civil e Bombeiros de Angola.

Bênção Cavila Abílio falava hoje à imprensa, à margem do seminário sobre Gestão de Informação na Redução de Riscos e Desastres, que beneficia 52 técnicos da direção nacional e provinciais daquele órgão do Ministério do Interior de Angola.

Segundo o responsável, as mortes ocorridas naquelas províncias do centro e litoral sul do país, a partir de setembro de 2017 até à presente data "são uma grande preocupação para o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros".