Actualidade

O BIG quer expandir-se para Espanha ainda este ano, através da abertura de uma sucursal, para aproveitar as potencialidades de um mercado mais vasto do que o português, disse hoje o presidente do banco numa conversa com jornalistas.

Segundo Carlos Rodrigues, a operação em Espanha irá dedicar-se sobretudo à gestão de património e operações de corretagem (operações de compra e venda de ativos) e para avançar falta-lhe a aprovação dos supervisores, o que espera que aconteça este ano.

O BIG - Banco de Investimento Global abriu portas há quase 20 anos (o registo no Banco de Portugal é de 1999), tendo atualmente 18 agências.