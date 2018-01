Actualidade

Os bancos antecipam um aumento da procura de crédito à habitação e ao consumo até março deste ano, depois de já terem verificado esta tendência no final de 2017, segundo o Inquérito sobre o Mercado de Crédito do Banco de Portugal.

"No segmento dos particulares, as instituições reportaram um ligeiro aumento da procura de crédito no último trimestre do ano [entre outubro e dezembro], para aquisição de habitação ou para consumo e outros fins. Entre os fatores que contribuíram para o aumento da procura, os bancos destacaram a melhoria da confiança dos consumidores", disse hoje o Banco de Portugal em comunicado, a propósito dos resultados do inquérito aos cinco maiores bancos que operam em Portugal.

Para os primeiros três meses deste ano, até março, quatro instituições de crédito anteciparam que continue a haver "um ligeiro aumento da procura de empréstimos em ambos os segmentos de crédito".