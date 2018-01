Actualidade

Os contribuintes que em 2017 alteraram o estado civil ou tiveram filhos devem comunicar estas mudanças até 15 de fevereiro através do Portal das Finanças para assegurar "mais precisão" no processamento do IRS Automático, anunciou hoje a tutela.

Em comunicado, o Ministério das Finanças diz estar já disponível no Portal das Finanças a funcionalidade que permite aos contribuintes informarem sobre a composição atualizada do seu agregado familiar ou outros dados pessoas, como a identificação matricial do imóvel que constitui a habitação permanente do agregado.

Segundo a tutela, este procedimento, com referência a 31 de dezembro de 2017, deverá ser efetuado até ao dia 15 de fevereiro, com vista à atualização junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) da situação pessoal e familiar dos contribuintes antes do prazo de entrega da declaração de IRS e, portanto, antes da disponibilização da declaração automática de IRS (IRS Automático).